Новый налоговый режим для этого сектора предусмотрен в законе о мерах налоговой и таможенной политики на 2021 год.

Эта мера призвана обеспечить поддержку предприятий, которые пострадали из-за пандемии. Одновременно снижение ставки НДС скажется на улучшении социально-экономического положения граждан.

Документ предстоит одобрить в ходе заседания кабмина, а затем парламента. Напомним, что в сентябре 2019 года правительство Майи Санду увеличило ставку НДС для HoReCa с 10 до 20%. Затем, в апреле 2020 года правительство Кику снизило ее размер с 20 до 15%.

Налоговая политика-2021 предполагает новые меры поддержки отечественных сельхозпроизводителей.

Правительство предлагает пересмотреть нынешний режим применения НДС по отношению к первичной сельскохозяйственной продукции, чтобы обеспечить развитие и рост конкурентоспособности товаров отечественных аграриев. Согласно проекту налогово-бюджетной политики, на 2021 год устанавливается применение ставки НДС в размере 12% для удобрений наравне с применением той же ставки для первичной сельхозпродукции.

Главной целью предложенных мер является постепенное снижение сумм НДС, аккумулируемых на счетах. Таким образом, средства НДС на счетах из недостатка превратятся в преимущество в кратко- и среднесрочной перспективе для молдавских производителей.

В то же время позитивным эффектом этой меры станет увеличение суммы возмещения НДС при экспорте с 8% до 12%.

Согласно минфину, внедрение пониженной ставки НДС в размере 8% не обеспечило достижения цели, предусмотренной изначально, – увеличить конкурентоспособность отечественной продукции. Это доказывается эволюцией импорта по сниженной ставке НДС. Больше того, разница ставок НДС при импорте и экспорте в сельском хозяйстве предопределила накопление сумм на счетах НДС в размере 1,8 млрд леев и привело к дефициту финансовых средств в сельском хозяйстве, отрицательно повлияв на местное производство.