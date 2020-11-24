Исследователи из химического факультета Московского государственного университета совместно с коллегами из Берлинского института исследования и тестирования материалов разработали быстрый и эффективный тест, позволяющий выявить наличие антибиотиков в материнском молоке.

Известно, что именно грудное вскармливание оптимально для нормального роста и развития ребенка. Но на составе молока отражается не только то, чем питается мать, но и то, какие лекарства она принимает. А это небезопасно для здоровья малыша, особенно если в молоко попадают антибиотики. Для определения наличия этих препаратов в материнском молоке необходимы быстрые и несложные методы анализа.

Именно такой метод был разработан международной группой ученых. Для проведения анализа используется тест-полоска, подобная той, что применяется при определении беременности. Антитела, которыми покрыта тест-полоска, позволяет выявить шесть видов антибиотиков, и требуется на это всего десять минут, сообщает msu.ru.