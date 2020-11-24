Вторник, 24 ноября 2020, 19:11

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Разработан экспресс-тест, выявляющий антибиотики в материнском молоке

Разработан экспресс-тест, выявляющий антибиотики в материнском молоке
24 ноября
16:26 2020
Версия для печати

Исследователи из химического факультета Московского государственного университета совместно с коллегами из Берлинского института исследования и тестирования материалов разработали быстрый и эффективный тест, позволяющий выявить наличие антибиотиков в материнском молоке.

Известно, что именно грудное вскармливание оптимально для нормального роста и развития ребенка. Но на составе молока отражается не только то, чем питается мать, но и то, какие лекарства она принимает. А это небезопасно для здоровья малыша, особенно если в молоко попадают антибиотики. Для определения наличия этих препаратов в материнском молоке необходимы быстрые и несложные методы анализа.

Именно такой метод был разработан международной группой ученых. Для проведения анализа используется тест-полоска, подобная той, что применяется при определении беременности. Антитела, которыми покрыта тест-полоска, позволяет выявить шесть видов антибиотиков, и требуется на это всего десять минут, сообщает msu.ru.    

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,16+0,23%
EUR20,35+0,41%
GBP22,86+0,23%
UAH0,60+0,33%
RON4,18+0,46%
RUB0,23+0,39%

Курсы валют в MDL на 24.11.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд