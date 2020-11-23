В течение прошедшего дня, 23 ноября, зарегистрированы еще 20 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 56-летняя женщина из Чимишлийского района, : 43-летняя женщина из Унгенского района, 51-летняя женщина из Флорештского района, 71-летний мужчина из Резинского района, 68-летняя женщина из Кишинева, 65-летняя женщина из Кишинева, 79-летний мужчина из Кишинева, 79-летняя женщина из Бричанского района, 83-летний мужчина из Кишинева, 90-летняя женщина из Кишинева, 73-летняя женщина из Приднестровья, 72-летняя женщина из Новоаненского района, 64-летняя женщина из Новоаненского района, 70-летняя женщина из Кишинева, 77-летняя женщина из Ниспоренского района, 70-летняя женщина из Кишинева, 72-летний мужчина из Приднестровья, 81-летний мужчина из Кишинева, 61-летний мужчина из Кишинева, 61-летняя женщина из Оргеевского района. На вечер 23 ноября 80882 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2169 человек умерли от инфекции.