Группа российских ученых создала роботохирургический комплекс, умеющий бесконтактно брать мазок для проведения теста, в том числе и на коронавирус.

Комплекс состоит из двух частей – одна берет мазок, вторая помещает биоматериал в стерильную пробирку. Все действия системы фиксирует видеокамера и транслирует на монитор компьютера оператора, который и руководит работой робота. Важно, что оператор, находится в «чистой» зоне, а забор мазка производится бесконтактно и, можно сказать, точечно, потому что «рука» робота не дрожит, и он не промахивается. Благодаря этому исключается опасность заражения медперсонала, которая даже при соблюдении все мер безопасности сохраняется при непосредственном контакте с больным человеком.

Система уже запатентована и может быть использована и при тестировании других инфекций, сообщает ТАСС.