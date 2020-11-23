Понедельник, 23 ноября 2020, 02:43

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

В России разработан робот, умеющий брать мазок на коронавирус

23 ноября
18:26 2020
Версия для печати

Группа российских ученых создала роботохирургический комплекс, умеющий бесконтактно брать мазок для проведения теста, в том числе и на коронавирус.

Комплекс состоит из двух частей – одна берет мазок, вторая помещает биоматериал в стерильную пробирку. Все действия системы фиксирует видеокамера и транслирует на монитор компьютера оператора, который и руководит работой робота. Важно, что оператор, находится в «чистой» зоне, а забор мазка производится бесконтактно и, можно сказать, точечно, потому что «рука» робота не дрожит, и он не промахивается. Благодаря этому исключается опасность заражения медперсонала, которая даже при соблюдении все мер безопасности сохраняется при непосредственном контакте с больным человеком.

Система уже запатентована и может быть использована и при тестировании других инфекций, сообщает ТАСС.         

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,17+0,10%
EUR20,34–0,10%
GBP22,88+0,25%
UAH0,600,00%
RON4,17–0,14%
RUB0,23+0,15%

Курсы валют в MDL на 23.11.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд