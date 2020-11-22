В Инженерно-технологическом университете Ашхабада прошла презентация книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Духовный мир туркмен», переведенной на японский язык, сообщает «Хроники Туркменистана».

На мероприятие пришли аккредитованные дипломаты, редакторы местных печатных изданий, преподаватели учебных заведений и студенты. «Представители японских вузов выразили глубокое убеждение в том, что японские читатели, члены научных и общественных кругов, а также все, кому интересен духовный мир туркмен, получат ясное представление о национальных ценностях народа, внесшего важный вклад в развитие всего человечества», – говорится в релизе туркменского МИДа. Книга «Духовный мир туркмен» 53 по счету, которую написал Бердымухамедов.