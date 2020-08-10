Вторник, 11 августа 2020, 05:10

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Что нам готовит день грядущий – 11 августа

Что нам готовит день грядущий – 11 августа
10 августа
20:56 2020
Версия для печати

Луна в Тельце. День наполнен деловой энергией

Ночь. И правит бал Луна! Торжественная и чувственная! Робкая и страстная! Она вдохновляет людей творческих на создание эмоциональных стихов и великолепных картин. Она окрыляет влюбленных. Именно под ее мягким светом они говорят друг другу самые главные слова – слова любви!

Что же готовит нам царица ночи 11 августа?

День наполнен деловой энергией. Ваша кипучая деятельность в этот день обязательно будет успешной и принесет доход. Продемонстрируйте свои волевые качества, активно решайте поставленные задачи. Легче всего сможете уладить дела, которые разрабатывались и обдумывались накануне, так как в этот день сконцентрироваться на каком-либо вопросе будет непросто. Любые физические нагрузки приветствуются, потому что восстановиться в этот день будет легче обычного. Так же хорошо заняться планированием – результат будет удачным и жизнеспособным. День хорош для финансовых операций, а вечером можно с друзьями расслабиться.

Читайте также:

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

Читайте также:

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,420,00%
EUR19,25–0,10%
GBP21,45–0,07%
UAH0,600,00%
RON3,98–0,08%
RUB0,22+0,01%

Курсы валют в MDL на 11.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд