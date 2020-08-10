Луна в Тельце. День наполнен деловой энергией

Ночь. И правит бал Луна! Торжественная и чувственная! Робкая и страстная! Она вдохновляет людей творческих на создание эмоциональных стихов и великолепных картин. Она окрыляет влюбленных. Именно под ее мягким светом они говорят друг другу самые главные слова – слова любви!

Что же готовит нам царица ночи 11 августа?

День наполнен деловой энергией. Ваша кипучая деятельность в этот день обязательно будет успешной и принесет доход. Продемонстрируйте свои волевые качества, активно решайте поставленные задачи. Легче всего сможете уладить дела, которые разрабатывались и обдумывались накануне, так как в этот день сконцентрироваться на каком-либо вопросе будет непросто. Любые физические нагрузки приветствуются, потому что восстановиться в этот день будет легче обычного. Так же хорошо заняться планированием – результат будет удачным и жизнеспособным. День хорош для финансовых операций, а вечером можно с друзьями расслабиться.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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