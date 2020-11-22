Эстонский президент Керсти Кальюлайд отправил в отставку министра образования и науки Майлис Репс, за то, что она использовала служебный автомобиль в личных целях, сообщает Интерфакс.

Чиновница, помимо всего прочего воспитывает шестерых несовершеннолетних детей. В местных изданиях появились материалы, в которых министра осуждали за то, что она перед работой развозит своих отпрысков в школу, а потом еще и в кружки по интересам. «Я попала под сильнейшее давление в связи с совмещением роли министра и матери. Признаю, что совершила ошибку, приношу свои извинения», – написала министр в социальных сетях. После ухода с должности Репс останется в должности депутата парламента.