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Газета "Кишиневские новости"

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Берегись служебного эстонского автомобиля

Берегись служебного эстонского автомобиля
22 ноября
22:21 2020
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Эстонский президент Керсти Кальюлайд отправил в отставку министра образования и науки Майлис Репс, за то, что она использовала служебный автомобиль в личных целях, сообщает Интерфакс.

Чиновница, помимо всего прочего воспитывает шестерых несовершеннолетних детей. В местных изданиях появились материалы, в которых министра осуждали за то, что она перед работой развозит своих отпрысков в школу, а потом еще и в кружки по интересам. «Я попала под сильнейшее давление в связи с совмещением роли министра и матери. Признаю, что совершила ошибку, приношу свои извинения», – написала министр в социальных сетях. После ухода с должности Репс останется в должности депутата парламента.   

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