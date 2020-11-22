Правозащитник из Нагорного Карабаха Артак Бегларян сообщил журналистам: на территории региона пока найдено 350 тел погибших армянских военнослужащих, сообщает «Военное обозрение».

Поисковые работы проводятся на территориях отошедших к Азербайджану. «Ведутся переговоры об обмене и поисковых операциях и в других секторах. Несколько дней назад недалеко от Шуши был обнаружен солдат, который более шести дней был вынужден скрываться в лесу. К сожалению, других выживших военнослужащих пока не обнаружено», – заявил Бегларян. По неофициальным данным всего в ходе конфликта в Карабахе ранения разной степени тяжести получили свыше пяти тысяч человек.