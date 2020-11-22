Рождество и Новый Год все ближе, а большинство стран переживают вторую волну коронавируса и возвращают строгие меры самоизоляции, но некоторые государства активно работают над планом для безопасного проведения праздника. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии планирует ослабить некоторые меры в рождественский период, сообщает BBC.

В понедельник, 23-го ноября, в эфире онлайн-трансляции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщит об ограничительных мерах, которые будут введены в праздники. Так же будет озвучен план по трехступенчатому усилению системы безопасности для Англии на конец текущего локдауна 2-го декабря. Тем не менее оставлять страну без Рождества никто не намерен. Министры Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии сошлись во мнении, что можно будет разрешить некоторые послабления в режиме на период праздников. Однако было уточнено, что гражданам необходимо оставаться бдительными. Комендантский час для ресторанов и пабов будет отменен. Гринч не украдет Рождество, и празднику быть!