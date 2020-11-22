В течение прошедшего дня, 22 ноября, зарегистрированы еще 19 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 83-летняя женщина из муниципия Бельцы, 56-летний мужчина из Единецкого района, 82-летний мужчина из Хынчештского района, 63-летняя женщина из муниципия Кагул, 83-летний мужчина из Хынчештского района, 71-летний мужчина из Кишинева, 52-летний мужчина из района Дрокия, 66-летняя женщина из Яловенского района, 61-летний мужчина из Кишинева, 62-летний мужчина из Теленештского района, 79-летний мужчина из Единецкого района, 65-летняя женщина из Кишинева, 73-летний мужчина из Кишинева, 78-летняя женщина из Бричанского района, 41-летняя женщина из Сорокского района, 65-летний мужчина из Сорокского района, 62-летний мужчина из Сорокского района, 72-летний мужчина из Сорокского района, 71-летний врач из Единецкого района. На вечер 22 ноября 79556 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2149 человек умерли от инфекции.