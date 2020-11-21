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Газета "Кишиневские новости"

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Кого осыплет денежный листопад на неделе с 23 по 29 ноября

Кого осыплет денежный листопад на неделе с 23 по 29 ноября
21 ноября
23:41 2020
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Успешный ТЕЛЕЦ

На грядущей неделе представители этого знака зодиака смогут существенно изменить своё финансовое состояние. Тельцы полны сил и отлично генерируют идеи. Пришло время внедрять все лучшее в жизнь. Настройтесь на победу и зарядитесь позитивом. Работы будет много, но результат превзойдет все ожидания. Тельцов ждет успех, а с ним придут и деньги!

Профессиональные БЛИЗНЕЦЫ

Представители этого знака зодиака много мечтают и планируют, и на будущей неделе Вселенная поможет Близнецам осуществить все намеченное. Причем запланированное будет воплощено в жизнь столь виртуозно, столь профессионально, что Близнецы будут по достоинству оценены, получат и возможность карьерного роста, и отличное финансовое вознаграждение.

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