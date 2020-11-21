На сегодняшний день в стране 78112 человек прошли лечение и 2130 умерли от инфекции COVID-19. На 21 ноября в Молдове подтверждены 96689 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 4470 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 27509 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3361 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 240 в крайне тяжелом состоянии 46 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).