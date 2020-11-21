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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 ноября 2130 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 ноября 2130 смертельных случаев
21 ноября
18:26 2020
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В течение прошедшего дня, 21 ноября, зарегистрированы еще 19 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 62-летний мужчина из муниципия Кагул, 69-летняя женщина из Бельцкого муниципия, 77-летняя женщина из Бельцкого муниципия, 56-летний мужчина из Бельцкого муниципия, 57-летняя женщина из Бельцкого муниципия, 78-летняя женщина из Кишинева, 70-летняя женщина из Глодянского района, 57-летний мужчина из Кишинева, 69-летняя женщина из Кишинева, 63-летняя женщина из Кишинева, 70-летний мужчина из Кишинева, 79-летний мужчина из Криулянского района, 85-летний мужчина из Рышканского района, 73-летняя женщина из Шолданештского района, 73-летний мужчина из Кишинева, 70-летний мужчина из Кишинева, 74-летний мужчина из муниципия Бельцы, 84-летняя женщина из муниципия Бельцы, 79-летний мужчина из Кишинева. На вечер 21 ноября 78112 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2130 человек умерли от инфекции.

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