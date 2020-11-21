Суббота, 21 ноября 2020, 21:21

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Кризис легкой промышленности Приднестровья

21 ноября
17:36 2020
Версия для печати

В Тирасполе намерены со следующего года поддержать из бюджетных средств предприятия швейной и обувной отраслей, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

На заседании правительства была озвучена следующая информация: в первом полугодии текущего года выпуск продукции легкой промышленности упал на 14%. Производство обуви сократилось вообще на 22%. Объясняют это нарушениями поставок, большая часть предприятий сектора работает на давальческом сырье. Также из-за коронакризиса отмечается нестабильность рынков сбыта. В следующем году предполагается снизить в отрасли налог на прибыль.   

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,120,00%
EUR20,290,00%
GBP22,740,00%
UAH0,600,00%
RON4,170,00%
RUB0,220,00%

Курсы валют в MDL на 21.11.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд