В Тирасполе намерены со следующего года поддержать из бюджетных средств предприятия швейной и обувной отраслей, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

На заседании правительства была озвучена следующая информация: в первом полугодии текущего года выпуск продукции легкой промышленности упал на 14%. Производство обуви сократилось вообще на 22%. Объясняют это нарушениями поставок, большая часть предприятий сектора работает на давальческом сырье. Также из-за коронакризиса отмечается нестабильность рынков сбыта. В следующем году предполагается снизить в отрасли налог на прибыль.