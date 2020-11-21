Украинские норки, в отличие от сородичей из Скандинавии, не будут поголовно уничтожены, сообщает «Страна».

В Ассоциации звероводов Украины рассказали журналистам, что их животные не болеют Covid-19. «Пока все нормально. У нас такой ситуации, как в Дании, Швеции и Нидерландах, не случится, потому что на любой ферме норки находятся на карантине. То есть, с ними контактирует минимальное количество людей, а сейчас еще меньше из-за пандемии. Людей постоянно тестируют, проверяют состояние здоровья, температурный скрининг, они полностью переодеваются, поэтому вряд ли есть возможность заразить норок», – заявили в пресс-службе ассоциации. Можно сделать вывод: украинские норки самые чистые и счастливые норки в Европе, и все сородичи из всяких там швеций или ирландий должны им завидовать.