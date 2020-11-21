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Газета "Кишиневские новости"

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Ротару отправляется в Москву не на заработки

21 ноября
17:31 2020
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София Ротару по приглашению композитора Игоря Крутого решилась вылететь в Москву, где выступит в передаче «Песня года», сообщает «Страна».

Концертный директор певицы Сергей Лавров сообщил изданию, что у его работодательницы с финансами пока все плохо, концертов нет. «Ситуация обостряется тем, что она получает гонорар только в валюте: 50 тысяч долларов. Так как евро подскочил, то и гонорар у певицы вырос автоматически. Понижать его, как сделали российские звезды, София Михайловна не хочет», – пояснил Лавров. По его словам, на «Песне года» Ротару выступит бесплатно, так как она давно дружит с Крутым.

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