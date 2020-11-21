В законодательном органе народные избранники решили, что власти переборщили с суммами штрафов за нарушение мер по борьбе с коронавирусом, сообщает ИНФОТАГ.

Депутаты заключили, что необходимо снизить суммы, взыскиваемые с физических лиц с 25 тысяч леев до 2-5 тысяч. Для юридических лиц штрафы уменьшат до 10-35 тысяч против 50-70 тысяч ранее. Также урезаются финансовые санкции за умышленное представление ложных или неполных данных или отказ их предоставить при заполнении эпидемиологической карты. Поправки разработаны депутатами фракции Партии «Платформа “Достоинство и правда”» и поддержаны большинством законодателей.