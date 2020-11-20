Совместное исследование британских и канадских медиков позволило определить четыре часто встречающихся симптома, свидетельствующие об инфицировании коронавирусом, пока человек еще не подозревает, что болен.

Так, двадцать процентов зараженных жалуются на проблемы с желудочно-кишечным трактом – отсутствие аппетита, тошнота, рвота, дискомфорт и боль в желудке. Конечно, это характерно не только для коронавируса, но оставлять без внимания такие симптомы не стоит, как и диарею.

Редко, но встречается конъюнктивит. Еще один симптом – спутанное сознание, причем он может сохраняться и в течение долгого времени даже после излечения.

А примерно половина больных испытывает повышенную утомляемость, которая может также продолжаться свыше двух месяцев, сообщает «Express».