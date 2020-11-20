Ученые Стэнфордского университета выяснили, что восемьдесят процентов зараженных инфицировались в общественных местах, где наблюдается большое скопление людей, которые остаются там долге время. Это фитнес-центры, рестораны, отели и церкви, и они составляют лишь десятую часть тех мест, которые посещают люди, но именно на них приходится подавляющее число заражений.

К зоне риска исследователи также отнесли недорогие магазины, торгующие продуктами. Сюда ходят небогатые люди, поэтому тут обычно на две трети больше покупателей на единицу площади, чем в магазинах боле высокой ценовой категории. При этом ученые подчеркивают, что закрывать эти заведения полностью нет необходимости. Если сократить время их работы хотя бы на двадцать процентов, количество инфицированных может снизиться уже на восемьдесят процентов, сообщает ukrainiansworld.com.