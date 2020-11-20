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Газета "Кишиневские новости"

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Додон назвал высказывание Санду по Приднестровью серьезной ошибкой

Додон назвал высказывание Санду по Приднестровью серьезной ошибкой
20 ноября
23:46 2020
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Президент Игорь Додон считает, что высказывание Майи Санду о решении конфликта по Приднестровью – это серьезная ошибка. Заявление было сделано в рамках передачи «Главный вопрос» на НТВ Молдова.

«Это что за призыв избранного президента. В стране, где у есть нерешенный приднестровский конфликт. В стране, где 35% русскоязычного населения. Я считаю, что это серьезная ошибка. Поверьте, то, что стали говорить по-русски, делать на русском газеты, – это была всего лишь маска», – заявил Додон.

Напомним, что Мая Санду в интервью “Европейской правде” заявила, что Молдова выбрала мягкий подход в решении конфликта по Приднестровью.

«И этот наш опыт Украине, может быть, полезно учесть в действиях по Донбассу», – пояснила Санду.

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