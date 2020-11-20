На этом этапе в парламенте нет никакой коалиции и вряд ли будет до конца этого года

Есть миноритарное правительство Иона Кику, которое поддерживают 40 депутатов – фракция ПСРМ в полном составе и еще 2-3 независимых избранника. Об этом Игорь Додон заявил в новом выпуске своего видеоблога.

«Кстати, хочу отметить, а то уже слышал спекуляции по этому поводу, я не приму перебежчиков во фракцию Партии социалистов. Я уже говорил об этом в феврале прошлого года, после парламентских выборов. Фракция ПСРМ может “вырасти” только естественным образом. Что это означает? Досрочные выборы по округам. Принимать депутатов из других фракций мы не будем», – сказал глава государства.

Игорь Додон считает, что до конца этого года никаких коалиций в парламенте не будет. «После Нового года, после того, как я стану главой Партии социалистов, мы оценим вероятность создания краткосрочной или среднесрочной коалиции. Посмотрим, возможно ли это, и есть ли в этом наш интерес. Такова наша позиция. Но, вероятнее всего, если и будет создана коалиция, то она будет с участием Партии социалистов. Других вариантов я не вижу. Повторю: идеальный вариант – коалиция между правыми и левыми партиями. У нас есть два лидера и две партии – Додон с ПСРМ и Майя Санду с ПДС. Это две силы с высокой легитимностью. В интересах страны – диалог, это я предлагал ещё с июля-августа. Они отказывались от этого на всех этапах. Посмотрим, что будет дальше», – подытожил действующий президент Молдовы.