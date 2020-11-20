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Газета "Кишиневские новости"

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Баранец: Санду рискует расшибить лоб о конфликт в Приднестровье

20 ноября
16:11 2020
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Об этом, как сообщает «Царьград», заявил военный обозреватель Виктор Баранец

Санду заявила, что верит в появление геополитической возможности для воссоединения страны и что решение это будет мирным, разработанным в Молдове и подходящим всем сторонам конфликта.

Президент заявила, что со своей стороны для решения конфликта Молдова должна бороться с коррупцией и контрабандой, но не сможет прийти к окончательному решению конфликта без России, а формат его решения должен подразумевать полный вывод российских войск с территории Молдавии.

Баранец назвал стиль общения Санду категорическим и призвал ее не брать на себя повадки ковбоя Трампа, предупредив, что Россия не позволит так с собой разговаривать, предположив, что новый президент Молдовы рискует расшибить лоб о конфликт в Приднестровье.

Также военный обозреватель напомнил Санду о существовании российско-молдавского договора, в котором сказано, что вопрос о выводе российской оперативной группы из Приднестровья может быть поднят лишь после политического урегулирования конфликта.

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