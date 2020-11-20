Как известно, химиотерапия – один методов лечения онкологических заболеваний – небезразлична для организма в целом. Она негативно действует и на органы, не пораженные опухолью.

В Новосибирском институте органической химии Сибирского отделения АН выделили из коры березы биоактивное вещество – бетулоновую кислоту, защищающее внутренние органы от токсических последствий химиотерапии. На ее основе и создан новый препарат, названный «Бетоксовит».

Работа над изучением свойств бетулоновой кислоты длилась два десятилетия и увенчалась успехом. По словам разработчиков препарата, он способствует регенерации печени, почек, легких, костного мозга, эффективен для снижения негативного воздействия не только химио- но и антибиотикотерапии, действует как иммуномодулирующее и противовирусное средство.

Производство «Бетоксовита» уже начато, препарат начал поступать в аптеки, сообщает scientificrussia.ru.