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Газета "Кишиневские новости"

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В России разработали препарат для восстановления после химиотерапии

В России разработали препарат для восстановления после химиотерапии
20 ноября
16:01 2020
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Как известно, химиотерапия – один методов лечения онкологических заболеваний – небезразлична для организма в целом. Она негативно действует и на органы, не пораженные опухолью.

В Новосибирском институте органической химии Сибирского отделения АН выделили из коры березы биоактивное вещество – бетулоновую кислоту, защищающее внутренние органы от токсических последствий химиотерапии. На ее основе и создан новый препарат, названный «Бетоксовит».

Работа над изучением свойств бетулоновой кислоты длилась два десятилетия и увенчалась успехом. По словам разработчиков препарата, он способствует регенерации печени, почек, легких, костного мозга, эффективен для снижения негативного воздействия не только химио- но и антибиотикотерапии, действует как иммуномодулирующее и противовирусное средство.

Производство «Бетоксовита» уже начато, препарат начал поступать в аптеки, сообщает scientificrussia.ru.  

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