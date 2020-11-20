Потому что, считает новоизбранный президент, в переговорах о приднестровском урегулировании этот принцип не помог решить конфликт даже в течение 28 лет.

Об этом заявила Мая Санду в интервью “Европейской правде”, предложив Украине учесть опыт Молдовы в Приднестровье.

«Например, то, что Молдова выбрала мягкий подход. Мы признали, что Приднестровье является частью переговорного формата, мы дали тамошнему бизнесу тот же торговый режим, что имеют наши производители – в частности, право свободного экспорта в ЕС по Соглашению об ассоциации. Мы подписали более 300 документов о решении конфликта и т.д.», – отметила Мая Санду.

Как известно, в начале 90-х, после завершения горячей фазы приднестровского конфликта, Кишинев дал согласие на “прямой диалог” с непризнанной “властью” в Тирасполе, а Россию согласился считать “посредником” в урегулировании конфликта. Переговоры между Кишиневом и Тирасполем продолжаются.

«Но, несмотря на все эти шаги, пока мы никуда не пришли. И этот наш опыт Украине может быть полезно учесть (при выборе подхода. – ЕП) в действиях по Донбассу», – пояснила Санду.

Она также заявила, что считает недопустимой федерализацию Молдовы.