Известный журналист жестко отреагировал на высказывание нового президента по острейшей проблеме Молдовы

Недолго, как говорится, маялась старушка… Не успело солнце два раза взойти после провокации на Варницком избирательном участке, как Майя Санду раскрыла суть своей президентской политики в отношении левобережных районов Молдовы. Как и предполагали эксперты, конфликт, созданный правой рукой нового президента, депутатом Игорем Гроссу, был частью этой недальновидной политики. Активисты ПДС и ветераны приднестровского конфликта препятствовали голосованию наших граждан из Приднестровья, потому что Майе Санду просто нет дела до последних. Она не намерена общаться с приднестровцами о решении приднестровского конфликта.

В интервью “Европейской правде” Майя Санду предложила Украине учесть опыт Молдовы в Приднестровье. “Например, то, что Молдова выбрала мягкий подход, – подчёркивает вновь избранный президент Молдовы. – Мы признали, что Приднестровье является частью переговорного формата, мы дали тамошнему бизнесу тот же торговый режим, что имеют наши производители – в частности, право свободного экспорта в ЕС по Соглашению об ассоциации. Мы подписали более 300 документов о решении конфликта и т.д.”,- отметила Майя Санду. – Но, несмотря на все эти шаги, пока мы никуда не пришли. И этот наш опыт Украине может быть полезно учесть (при выборе подхода. – ЕП) в действиях по Донбассу”, -пояснила Санду.

К «немягкому» подходу разрешения приднестровского вопроса подтолкнули Майю Санду не только советы зарубежных друзей. Некоторые проевропейские молдавские политики советуют Майе методы, которые вряд ли позволительны стране, не обладающей ни мощным оружием, ни мощным дипломатическим аппаратом с богатыми традициями. В интервью Радио Liberty бывший министр юстиции Александр Тэнасе настаивает на том, что «переговоры с так называемым тираспольским лидером нецелесообразны. Решения принимаются в Москве, а не в Тирасполе, поэтому переговоры с Тирасполем укрепляют приднестровский режим, обеспечивают продолжение русской военной оккупации с 90-х годов на восточной территории Молдовы. Госпожа Санду должна вести переговоры по главным нашим вопросам, в том числе по приднестровскому, в тех канцеляриях, где принимаются соответствующие решения».

Для специалистов совершенно ясно, что уход от прямых переговоров с Тирасполем, означает – максимально приблизить возобновление конфликта. Как это делается? В 1992-ом году поводом (не причиной!) стало избиение приднестровских депутатов у входа в молдавский парламент. Теперь можно устроить провокацию по примеру Варницкого инцидента в день выборов. Не вмешайся там вовремя полиция и спецназ, не избежали бы крови. Все эти дни мне советовали изменить свою оценку этого инцидента и перестать быть таким строгим к вновь избранному президенту. Советовали и учёные, и бывшие члены Объединеной Контрольной комиссии, и даже Ион Суручану. У меня два взрослых сына, и я не хочу, чтобы они пошли воевать из-за близорукой и преступной политики Майи Санду.