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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Мы заблокируем любые попытки посягнуть на суверенитет Молдовы

Додон: Мы заблокируем любые попытки посягнуть на суверенитет Молдовы
20 ноября
14:51 2020
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Президент РМ сказал об этом во время видеотрансляции в программе «Рresedinte raspunde»

Игорь Додон будет решительно реагировать на любые попытки Майи Санду и ее окружения подвергнуть опасности молдавскую государственность.

«Если новый президент попытается что-то сделать против нашей государственности, против наших ценностей, то мы будем делать всё возможное, чтобы заблокировать эти действия разными способами. И законными путями – через парламент. И протесты будут», – сказал Додон во время видеотрансляции в Facebook.

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