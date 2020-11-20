Президент РМ сказал об этом во время видеотрансляции в программе «Рresedinte raspunde»

Игорь Додон будет решительно реагировать на любые попытки Майи Санду и ее окружения подвергнуть опасности молдавскую государственность.

«Если новый президент попытается что-то сделать против нашей государственности, против наших ценностей, то мы будем делать всё возможное, чтобы заблокировать эти действия разными способами. И законными путями – через парламент. И протесты будут», – сказал Додон во время видеотрансляции в Facebook.