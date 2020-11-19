Парламент одобрил законопроект, разработанный правительством

Документ предусматривает увеличение на 200 леев пособий для участников боевых действий по защите территориальной целостности Молдовы и ветеранов Афганистана. Начиная с будущего года, размер выплат составит 500 леев.

Также предстоит увеличение пособий для инвалидов войны и ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Его размер вырастет на 100 леев.

С 1 января на 100 леев повысят выплаты и для награждённых орденами и медалями – до 275 леев.