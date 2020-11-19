Предприятие «Потенциал» из города Бендеры за два месяца текущего года произвело свыше полутора тысяч облучателей-рециркуляторов воздуха, которые отправлены в школы и детские сады, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Первые экземпляры аппаратов были излишне шумными. Фоновый звук рециркуляторов на «Потенциале» смогли снизить до 30 дБ при допустимой норме – 50. На предприятии намерены начать производство обеззараживателей воздуха для больниц и общественного транспорта. Планируется их устанавливать в троллейбусах на месте кондиционеров. К февралю на «Потенциале» предполагают выпустить до 5 тысяч облучателей-рециркуляторов.