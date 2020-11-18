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Газета "Кишиневские новости"

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Неплохо заработать можно и в молдавской глубинке

18 ноября
13:26 2020
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Национальное агентство занятости населения распространило список, в котором перечислены самые высокооплачиваемые вакансии в стране, передает МОЛДПРЕС.

Некая швейцарская фирма приглашает работать специалиста в области производства растительного масла, с высоким уровнем знания английского языка, в селе Джурджулешты Кагульского района. Заработная плата от 45 до 50 тысяч леев. Несколько компаний предлагают по 17 тысяч леев зарплаты водителям большегрузных автомобилей. На рынке труда также востребованы инженеры, строители, сварщики, бухгалтеры, повара. Летом-осенью традиционно производители сельскохозяйственной продукции нуждаются в сезонных рабочих.

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