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Газета "Кишиневские новости"

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Китайский гамбит для Украины

18 ноября
12:21 2020
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Две китайские компании Skyrizon и Xinwei Technology планируют наказать украинское правительство на три с половиной миллиарда долларов, сообщает «Страна».

Все дело в том, что предприниматели из Поднебесной год назад договорились о покупке половины акций предприятия «Мотор Сич», также они обязались вложить в авиастроительную отрасль не менее ста миллионов долларов. Однако против сделки выступили США, в частности госсекретарь Майк Помпео. Делом занялся Антимонопольный комитет. Деньги двух китайских компаний оказались заморожены, и они несут убытки. «Мотор Сич» – предприятие, разрабатывающее, производящее и обслуживающее газотурбинные авиационные двигатели. После прекращения поставок продукции в Российскую Федерацию попало в трудное финансовое положение.

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