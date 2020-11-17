Глава Гагаузии Ирина Влах выступила с видео-обращением к жителям региона, в котором поблагодарила их за активное участие в выборах президента Республики Молдова.

По словам башкана на избирательные участки в автономии пришло около 69 тысяч граждан, имеющих право голоса. «Мы с вами использовали наше конституционное право принимать участие в выборах избирать президента нашей страны. Мы с вами живем в Республике Молдова и связываем свое будущее только с ней», – отметила Влах. Она также обратилась к центральным властям, политикам и лидерам политформирований. «Для нас очень важно чтобы вы приезжали в Гагаузию, информировали наших жителей о своих планах, программах, чтобы убедили их – они соответствуют интересам жителей автономии, которые являются гражданами Республики Молдова», – заявила Влах. Она заверила жителей Гагаузии, что руководство региона будет продолжать развивать экономику автономии, и ни одна социальная программа не будет свернута.

Видео: https://drive.google.com/file/d/1HXSL6W3ib-5l3d1OP3IdSQ8I9yQPd80f/view?usp=sharing