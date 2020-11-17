Игорь Додон провел рабочую встречу с послом России Олегом Васнецовым
17 ноября
19:01 2020
В ходе прошедшей встречи Игорь Додон и Васнецов констатировали достижение принципиально нового уровня стратегического диалога двух государств за последний период и наличие хорошей основы для дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в различных областях, представляющих взаимный интерес.
Васнецов выразил главе государства благодарность за усилия, приложенные в течение президентского мандата Игоря Додона и направленные на улучшение молдавско-российских отношений.
Также отдельно осуждалась работа миссии российских наблюдателей на выборах президента Республики Молдова.