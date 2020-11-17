В Ашхабаде желающие могут приобрести дома бывших чиновников или предпринимателей, осужденных за коррупцию, сообщает «Хроники Туркменистана».

В обширном списке есть, например, два объекта, владельцем которых был известный бизнесмен Чары Кулов. Один его дом оценен в 5 760 000 манатов, второй в 2 384 638 манатов. Также желающие могут купить особняк, принадлежавший экс-министру МВД Исгендеру Муликову. Городские власти уведомляют решивших купить себе дом, что они могут получить льготный кредит сроком на 15 лет. Туркменский манат равен 0,29 доллара США.