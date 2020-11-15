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Газета "Кишиневские новости"

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Додон призвал к ответственности и объявил о предстоящих изменениях

Додон призвал к ответственности и объявил о предстоящих изменениях
15 ноября
23:31 2020
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Игорь Додон призвал к ответственности участников завершившихся в Молдове президентских выборов. Он заявил, что сделает все, чтобы предотвратить дестабилизацию.

«Вне зависимости от результатов мы должны проявить ответственность. Люди ждут стабильности, выплаты зарплат и пенсий, мер против пандемии. Как неформальный лидер ПСРМ я и мои коллеги сделаем все, чтобы предотвратить дестабилизацию.

Через 2-3 дня мы объявим об очень серьезных изменениях в политике Молдовы. Я призываю к спокойствию. Хватит грязи!» – заявил Игорь Додон.

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