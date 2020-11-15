Игорь Додон призвал к ответственности участников завершившихся в Молдове президентских выборов. Он заявил, что сделает все, чтобы предотвратить дестабилизацию.

«Вне зависимости от результатов мы должны проявить ответственность. Люди ждут стабильности, выплаты зарплат и пенсий, мер против пандемии. Как неформальный лидер ПСРМ я и мои коллеги сделаем все, чтобы предотвратить дестабилизацию.

Через 2-3 дня мы объявим об очень серьезных изменениях в политике Молдовы. Я призываю к спокойствию. Хватит грязи!» – заявил Игорь Додон.