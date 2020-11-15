После телефонного звонка о том, что избирательный участок во Франкфурте-на-Майне заминирован, его работа была приостановлена на час, сообщает Центризбирком Республики Молдова.

Сегодня, в воскресенье, в 21-00 завершится второй тур президентских выборов. В нем сошлись действующий глава государства Игорь Додон и председатель прозападной Партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Немецкие саперы не нашли на молдавском избирательном участке взрывного устройства. Его работа поэтому через час перерыва была возобновлена. Гражданам нашей страны чиновники из ЦИКа рекомендовали при каких-то затруднениях исполнить свой гражданский долг в Штутгарте или Касселе.