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Газета "Кишиневские новости"

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Молдавским избирателям в Германии бомбы нипочем

15 ноября
20:46 2020
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После телефонного звонка о том, что избирательный участок во Франкфурте-на-Майне заминирован, его работа была приостановлена на час, сообщает Центризбирком Республики Молдова.

Сегодня, в воскресенье, в 21-00 завершится второй тур президентских выборов. В нем сошлись действующий глава государства Игорь Додон и председатель прозападной Партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Немецкие саперы не нашли на молдавском избирательном участке взрывного устройства. Его работа поэтому через час перерыва была возобновлена. Гражданам нашей страны чиновники из ЦИКа рекомендовали при каких-то затруднениях исполнить свой гражданский долг в Штутгарте или Касселе. 

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