В ходе пресс-конференции Александр Лукашенко рассказал журналистам о своем отношении к тому, что соседняя Украины ввела против Белоруссии, вслед за США и ЕС, санкции, сообщает БЕЛТА.

«Все эти виляния вашего президента, Зеленского, все его выверты – это позорное подвякивание Евросоюзу и Америке. Вот не ввели бы они санкции против нас, и Володя Зеленский на это бы не пошел. А ввели, махнули – и он побежал следом. Это недостойная позиция. Это унижение украинского народа, как минимум», – уверен Лукашенко. Он назвал себя «проукраинским человеком». По его словам, Белоруссия до сих пор оставляет границу с Украиной открытой, хотя Россия требует ее закрыть. Если это будет сделано, то Киев вообще не сможет продавать свои товары на евразийский рынок, полагает Лукашенко.