Служба национальной безопасности Армении предотвратила покушение на премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает «Военное обозрение».

Возбуждено уголовное дело по факту попытки узурпации власти. Задержаны экс-глава Службы безопасности Артур Ванецян и командир одного из добровольческих отрядов Ашот Минасян. Он привез в Ереван партию оружия и вступил в переговоры с несколькими политиками, придерживающимися антиправительственных взглядов. «В ходе обысков… найдены три пулемета Калашникова, один ручной пулемет Калашникова, два противотанковых гранатомета, три автомата, 14 винтовок с оптическими прицелами, девять ящиков патронов 5,45 миллиметра, пять ящиков патронов 7,62 миллиметра», – говорится в релизе Службы безопасности.