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Газета "Кишиневские новости"

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Армянского премьера оппозиция намеревалась убить

15 ноября
20:31 2020
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Служба национальной безопасности Армении предотвратила покушение на премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает «Военное обозрение».

Возбуждено уголовное дело по факту попытки узурпации власти. Задержаны экс-глава Службы безопасности Артур Ванецян и командир одного из добровольческих отрядов Ашот Минасян. Он привез в Ереван партию оружия и вступил в переговоры с несколькими политиками, придерживающимися антиправительственных взглядов. «В ходе обысков… найдены три пулемета Калашникова, один ручной пулемет Калашникова, два противотанковых гранатомета, три автомата, 14 винтовок с оптическими прицелами, девять ящиков патронов 5,45 миллиметра, пять ящиков патронов 7,62 миллиметра», – говорится в релизе Службы безопасности. 

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