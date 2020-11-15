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Газета "Кишиневские новости"

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На сайт ЦИК Молдовы были совершены хакерские атаки

15 ноября
20:16 2020
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На выборах президента Молдовы действует электронная система регистрации граждан, принявших участие в голосовании. Информация о количестве избирателей, явившихся на участок, в режиме реального времени передается в Центральную избирательную комиссию.

На очередном брифинге в ЦИК журналистам сообщили, что в течение дня на сайт комиссии было совершено несколько хакерских атак. Однако благодаря усилиям специалистов удалось предотвратить выведение из строя электронной системы. Этот случай расследуют компетентные органы.

На том же брифинге представители ЦИК рассказали, что в полицию Германии поступила информация о том, что на избирательном участке во Франкфурте заложена бомба. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, людей эвакуировали. Работа участка была прервана на час. После тщательного осмотра помещения взрывное устройство обнаружено не было, и участок вновь открыл свои двери.   

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