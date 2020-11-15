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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 15 ноября 2019 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 15 ноября 2019 смертельных случаев
15 ноября
18:36 2020
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В течение прошедшего дня, 15 ноября, зарегистрированы еще 13 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 86-летний мужчина из Кишинева, 68-летняя женщина из Кишинева, 55-летний мужчина из Кишинева, 54-летняя женщина из Приднестровья, 73-летний мужчина из Приднестровья, 58-летний мужчина из Рыбницы, 71-летний мужчина из Приднестровья, 66-летняя женщина из Кишинева, 67-летний мужчина из Кишинева, 58-летний мужчина из Кишинева, 55-летний мужчина из Сорокского района, 61-летняя женщина из Новоаненского района, 43-летняя фельдшер из Кишинева. На вечер 15 ноября 70812 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2019 человек умерли от инфекции.

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