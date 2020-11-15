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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 15 ноября 70812 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 15 ноября 70812 излечившихся
15 ноября
18:36 2020
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На сегодняшний день в стране 70812 человек прошли лечение и 2019 умерли от инфекции COVID-19. На 15 ноября в Молдове подтверждено  89279 случаев заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 4011 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 26920 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализировано 3163 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 252 в крайне тяжелом состоянии (48 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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