На сегодняшний день в стране 70812 человек прошли лечение и 2019 умерли от инфекции COVID-19. На 15 ноября в Молдове подтверждено 89279 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 4011 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 26920 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализировано 3163 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 252 в крайне тяжелом состоянии (48 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).