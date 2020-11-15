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Газета "Кишиневские новости"

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Вселенная подарит уникальные возможности 4 знакам 16-22 ноября

Вселенная подарит уникальные возможности 4 знакам 16-22 ноября
15 ноября
18:31 2020
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Грядущая неделя будет непростой для многих представителей зодиакального круга. Но к четырём знакам зодиака Вселенная будет щедра, одарив их множеством удивительных возможностей и уникальных шансов, которые принесут счастье и достаток.

ЛЕВ

Фееричная неделя ждет представителей этого знака. Львы, привыкшие к успехам, победам и праздникам, сумеют проявить себя и вызвать восторг окружающих. Ближайшие дни будут яркими и активными, а сами Львы решительными и целеустремленными. Это будет время, когда представители венценосного знака неплохо заработают и заложат базу будущих побед.

ДЕВА

Будущая неделя может стать для представителей этого знака очень успешной, если Девам удастся навести порядок в своих мыслях и делах, а также справиться с внутренним раздраем. Как только задача будет решена, множество перспективных идей посетят умные головы Дев. Слушайте свой внутренний голос и не бойтесь брать на себя ответственность. Впереди – светлая полоса.

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