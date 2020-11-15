Все больше видеокадров, на которых видно как избирателям из левобережного региона платят за голосование в пользу Майи Санду. В интернете опубликовано еще одно доказательство подкупа.

«Ну что, получилось?», – спрашивает мужчина.

«Проголосовали за М. Санду!», – звучат женские голоса.

«Трое, да? Все как договаривались», – отвечает мужчина, отдающий деньги женщинам.

Видео: https://drive.google.com/file/d/1nAdI2lphvaFLDBzCRwH1b1CL475Nk_hn/view?usp=sharing