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Газета "Кишиневские новости"

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Новые доказательства массового подкупа избирателей, голосующих за Санду

15 ноября
18:26 2020
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Все больше видеокадров, на которых видно как избирателям из левобережного региона платят за голосование в пользу Майи Санду. В интернете опубликовано еще одно доказательство подкупа.

«Ну что, получилось?», – спрашивает мужчина.

«Проголосовали за М. Санду!», – звучат женские голоса.

«Трое, да? Все как договаривались», – отвечает мужчина, отдающий деньги женщинам.

Видео: https://drive.google.com/file/d/1nAdI2lphvaFLDBzCRwH1b1CL475Nk_hn/view?usp=sharing

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