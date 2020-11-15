В Берлине – массовый подвоз и подкуп в пользу Майи Санду
15 ноября
17:41 2020
Видео кадры из Берлина о подкупе избирателей.
Все больше видеокадров появляется в интернете, на которых видно, как представителей диаспоры открыто подкупают. Так, в Берлине молодой человек снял дискуссию с водителем микроавтобуса, который занимался подвозом избирателей.
«Я могу голосовать за кого хочу, а сказать, что голосовал за Майю», – говорит молодой человек.
«Тогда пойдешь домой пешком», – отвечает ему водитель.
Видео: https://drive.google.com/file/d/15Ggl5BT31NqfyFlJW4v1h_4ZueAJgXeQ/view?usp=sharing