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Газета "Кишиневские новости"

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В Берлине – массовый подвоз и подкуп в пользу Майи Санду

15 ноября
17:41 2020
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Видео кадры из Берлина о подкупе избирателей.

Все больше видеокадров появляется в интернете, на которых видно, как представителей диаспоры открыто подкупают. Так, в Берлине молодой человек снял дискуссию с водителем микроавтобуса, который занимался подвозом избирателей.

«Я могу голосовать за кого хочу, а сказать, что голосовал за Майю», – говорит молодой человек.

«Тогда пойдешь домой пешком», – отвечает ему водитель.

Видео: https://drive.google.com/file/d/15Ggl5BT31NqfyFlJW4v1h_4ZueAJgXeQ/view?usp=sharing

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