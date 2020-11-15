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Газета "Кишиневские новости"

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В Израиле массово подвозят граждан на избирательные участки

15 ноября
17:36 2020
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В Израиле 15 ноября граждан Молдовы организовано подвозят на президентские выборы.

Видеокадры, снятые очевидцем и опубликованные их в интернете, наглядно демонстрируют, как десятки граждан Молдовы организованно доставляют на избирательные участки.

«Эта группа людей доставлена в организованном порядке. Их около 20-25», – говорит на видео мужчина.

Видео: https://drive.google.com/file/d/1q3CpqXczZGj642n3RJkVNAxRg9DCZXkn/view?usp=sharing

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