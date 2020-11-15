В Израиле массово подвозят граждан на избирательные участки
15 ноября
17:36 2020
В Израиле 15 ноября граждан Молдовы организовано подвозят на президентские выборы.
Видеокадры, снятые очевидцем и опубликованные их в интернете, наглядно демонстрируют, как десятки граждан Молдовы организованно доставляют на избирательные участки.
«Эта группа людей доставлена в организованном порядке. Их около 20-25», – говорит на видео мужчина.
Видео: https://drive.google.com/file/d/1q3CpqXczZGj642n3RJkVNAxRg9DCZXkn/view?usp=sharing