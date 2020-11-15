В Израиле 15 ноября граждан Молдовы организовано подвозят на президентские выборы.

Видеокадры, снятые очевидцем и опубликованные их в интернете, наглядно демонстрируют, как десятки граждан Молдовы организованно доставляют на избирательные участки.

«Эта группа людей доставлена в организованном порядке. Их около 20-25», – говорит на видео мужчина.

Видео: https://drive.google.com/file/d/1q3CpqXczZGj642n3RJkVNAxRg9DCZXkn/view?usp=sharing