Министерство здравоохранения сообщает, что в Молдову была доставлена первая партия российской вакцины против гриппа, 7 тысяч доз из 100 тысяч. В ведомстве добавили, что в скором времени в Молдову поступят еще сто тысяч доз вакцины против гриппа, 85% из них подарено США, а 15 тысяч закуплены по линии ЮНИСЕФ.

Представители минздрава проинформировали, что в состав российской вакцины входит четыре компонента и она рекомендована ВОЗ. В первую очередь ее применят для иммунизации от сезонного гриппа людей из группы риска: медработников, пациентов с хроническими заболеваниями, карабинеров, пограничников, таможенников, сотрудников Службы ЧС, социальных учреждений. Они будут вакцинированы бесплатно.

Специалисты подчеркивают, что вакцинация понижает риск заболевания гриппом в тяжелой форме, после вакцинации почти отсутствуют осложнения при заболевании, а также значительно снижается количество госпитализаций и летальных исходов.

Министерство здравоохранения обращает внимание граждан на то, что иммунизация — самый безопасный и эффективный способ профилактики гриппа.

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