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Газета "Кишиневские новости"

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Узбекских чиновников приучают к бережливости

14 ноября
17:31 2020
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В Антикоррупционном агентстве Узбекистана подготовлен законопроект, предполагающий запрет государственным органам на приобретение дорогостоящих автомобилей, сообщает Podrobno.uz

В местных СМИ довольно часто появлялась информация о том, что чиновники за бюджетные деньги покупают себе авто премиального класса. Для руководителей областного масштаба цена закупки служебного транспорта, за единицу, не должна превышать 267 миллионов 600 тысяч сумов. Для чиновников рангом ниже – вдвое меньше. 1 узбекский сум равен 0,000096 доллара США. Замена служебного автотранспорта будет осуществляться не чаще чем один раз в пять лет.

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