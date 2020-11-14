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Газета "Кишиневские новости"

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Европейский депутат грозит «наказывать без колебаний»

14 ноября
17:31 2020
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Депутат Европейского парламента от Румынии Зигфрид Мурешан заявил, что информация о возможных фальсификациях во втором туре президентских выборов в Молдове вызывает у него «серьезную озабоченность», сообщает ИНФОТАГ.

По словам депутата, в Евросоюзе будут внимательно следить за тем, как проходит голосование. Мурешан добровольно взял на себя обязанность, регулярно поучать власти Республики Молдова, что и как надо делать. Если ему что-то не нравится в Кишиневе, он тут же грозится санкциями со стороны Евросоюза. «Мы без колебаний будем наказывать за нарушения на выборах, как уже поступили с диктаторами, такими как президент Лукашенко и президент Янукович. У диктаторов нет светлого будущего», – глубокомысленно резюмирует Мурешан. Похоже, он пытается подогнать реальность под свои фантазии. Тот же Янукович был законно избранным президентом, что подтвердили и международные наблюдатели, а силовые методы в отношении протестующих побоялся применить, за что и поплатился.

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