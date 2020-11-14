Русская православная церковь выразила поддержку правительству Венгрии, желающему закрепить в Основном законе понятия пола и брака, заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, сообщает РИА Новости.

В Будапеште также намерены на законодательном уровне указать – человек приобретает пол при рождении. «Мне кажется очень верным намерение закрепить в конституции представления, которые считались самоочевидными, например, о браке как союзе мужчины и женщины, о биологическом поле как реальности, которая дана человеку при рождении. Я приветствую намерение Венгрии и других государств защитить свое законодательство и общественную жизнь от внешнего воздействия», – заявил Кипшидзе. Ранее евродепутаты от Нидерландов осудили официальный Будапешт за намерение ограничить права местного ЛГБТ-сообщества.