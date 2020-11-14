Евросоюз пригрозил Минску новыми санкциями после того, как в больнице скончался участник протестов Роман Бондаренко, сообщает «Военное обозрение».

«ЕС продолжает решительно осуждать насилие белорусских властей против протестующих, лиц, которые участвуют в движении за демократию, независимых СМИ… ЕС уже ввел санкции в отношении 55 лиц, ответственных за насилие и запугивание, и готов ввести дополнительные санкции», – говорится в сообщении, распространенном от имени руководства Евросоюза. В Следственном комитете Белоруссии заявили, что смерть 31-летнего Бондаренко наступила после драки с неизвестными. Милиция прибыла на место происшествия, где обнаружила избитого мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в больницу, там он и скончался.