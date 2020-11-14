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Газета "Кишиневские новости"

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Картина маслом – олигарх Коломойский и дети

14 ноября
17:21 2020
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В Днепре (бывший Днепропетровск, ред.), галерея «Артсвіт» провела конкурс детского рисунка, задание – нарисовать любимого олигарха, сообщает «Страна».

Инициатор акции, художник Максим Ходак написал в соцсетях по этому поводу: «Цель конкурса – показать благодарность олигархам. Много лет мы обязаны им развитием экономики, поднятием имиджа Украины и сохранением природных богатств! А, как известно, детские глаза видят мир более открыто, их взгляды полны любви и искренности, поэтому интересно взглянуть на рисунки детей, где они изобразят любимого олигарха». В конкурсе принимали дети от 6 до 14 лет. Среди самых юных художников наибольшей популярностью пользуется Игорь Коломойский, в средней категории – Юлия Тимошенко, а у старших – Виктор Пинчук.

Раньше писали картины: “Ленин и дети”, “Сталин и дети”, теперь в тренде олигархи.

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